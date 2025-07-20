القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تحذر من انتحال صفتها

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن القبض على شخصين ينتحلان صفتها ويقومان بترويع المواطنين وسرقتهم في ولاية الخرطوم.

وقالت القوة المشتركة في بيان صحفي إن استخباراتها تمكنت بفضل يقظتها وعملها الدؤوب من القبض على الشخصين وهما ، “ي ،ن،ع” و”ش ،ي ،ا”، يقيمان بحي الأزهري في الخرطوم ، واللذين كانا يستغلان اسم القوة المشتركة في ارتكاب جرائمهم وهي ممارسات تتنافى تمامًا مع مبادئها ، وأهدافها. وقد تم تسليمهما على الفور إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مما يؤكد عزم بعض الجهات على تشويه صورتها والنيل من جهودها الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

ووجهت القوة المشتركة رسالة إلى الشعب السوداني ومواطني ولاية الخرطوم ، أن هدفها الأسمى هو حماية المواطن وضمان أمنه وسلامته، وأنها ستظل تعمل بلا كلل لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وقالت أن هذه التصرفات المنعزلة لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، ولن تثنيها عن أداء واجبها الوطني تجاه المواطنين.

ودعا البيان المواطنين إلى اليقظة والتعاون مع القوة المشتركة بالإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو أشخاص ينتحلون صفتها. وتم الإعلان عن أرقام هواتف للتواصل والإبلاغ عن أي حالات طارئة.

سونا