مصر تحبط مخطط “حسم” الإخوانية لإحياء الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن ورود معلومات تفيد بقيام حركة “حسم”التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مخططها يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.

وذكرت الداخلية أن يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز مؤسسي الحركة والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري، يعد من القائمين الرئيسيين على تنفيذ هذا المخطط الإرهابي.

كما أشارت إلى تورط محمد رفيق إبراهيم مناع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا سابقة تتعلق بمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة وتزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.

وأشارت الوزارة أيضا إلى محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ المحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، وكذلك علاء علي علي السماحي أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة

وكشف بيان الوزارة أن علي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط، محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة

وأوضح البيان أنه تم رصد تسلل أحد عناصر حركة حسم الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية. مؤكدة أنه اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي.

تبادل إطلاق النار ومقتل مدني

وقالت الداخلية المصرية، إنه في إطار العملية “تمت مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار”.

وتابعت أن “تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع الإرهابيين المذكورين واستشهاد أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته”.

كما أسفر التدخل عن إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.

“فيديو دعائي”

وقبل أسبوعين، ظهر فيديو منسوب لحركة “حسم”، روجت فيه بشكل دعائي إلى العمل العسكري، وتعهدت بشن هجمات إرهابية داخل مصر.

ونشرت الحركة، المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر وعدة دول، مقطع فيديو مدته 3 دقائق و38 ثانية بعنوان “سبيل المؤمنين: هذا هو الطريق”، تضمن مشاهد لتدريبات عسكرية لعناصرها على الأسلحة الرشاشة والقذائف، مرفقة بأناشيد.

كما ربط الإصدار هجماتها المحتملة بتطورات إقليمية، خاصة حرب غزة، وهددت باستهداف السجون المصرية لإطلاق سراح مدانين من الإخوان.

وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة “حسم” الإرهابية إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات.

ذراع إرهابية للإخوان

تأسست “حسم” عام 2016 كذراع عملياتي للإخوان، ضمن إدارة العمل النوعي التي تولّت قيادة العنف بعد الإطاحة بهم من الحكم في 2013.

ونفّذت الحركة عمليات اغتيال وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد عام 2016، قبل أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لها شملت ضبط مخازن أسلحة وتفكيك خلاياها.

ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى “خطة الحسم”، بالتنسيق مع جبهات إخوانية مثل “المكتب العام” أو “تيار التغيير”.

سكاي نيوز