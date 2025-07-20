السودان يحظر المكالمات الصوتية والفيديو في واتساب

اصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد تنويها اليوم جاء فيه:

ينوه جهاز تنظيم الاتصالات والبريد جميع مشتركى ومستخدمى خدمات الإتصالات بأنه سيتم تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان ، كإجراءات إحترازية للمهددات الأمنية حفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد ، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 ، وإلى حين إشعار اَخر.

ويؤكد أنه ستظل باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، متاحة كالمعتاد دون أي تقييد . ويعتذر عن أى ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين ويثمن تفهمهم فى تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.

جهاز تنظيم الاتصالات والبريد

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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