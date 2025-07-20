وزير المعادن يتسلم مهامه

شهدت اليوم وزارة المعادن مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق محمد بشير ابو نمو والوزير الجديد نور الدائم محمد احمد طه بحضور وكيلة الوزارة هند صديق آدم حامد ومدراء أذرع الوزارة المختلفة والأجهزة النظامية والأمنية ذات الصلة وقيادات الشركات التابعة للوزارة.

في كلمته عبر الوزير نور الدائم عن اعتزازه بالثقة التي أوكلت إليه مؤكدا أن الوزارة ستظل بعيدة عن العمل السياسي وستكون بيتا للخبرة والعمل المهني من أجل رفعة الاقتصاد السوداني .

وقال سنعمل جميعا كجنود للوطن بروح الشفافية والحياد كما أكد عزمه على تنويع الموارد ودعم البحث العلمي وتطوير البنية المعلوماتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاع التعدين وبناء شراكات داخلية وخارجية مع تنظيم التعدين الأهلي في إطار عادل ومرن .

من جهته ثمن الوزير السابق محمد بشير ابو نمو التعاون الكبير الذي وجده من طاقم مكتبه وكافة مدراء أذرع الوزارة مشيدا بتفانيهم في دعم قطاع التعدين خلال مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد وأكد ضرورة توفيق أوضاع منسوبي الوزارة .

داعيا الوزير الجديد للاهتمام بقضايا العاملين وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على الأداء وعبر عن فخره بما تحقق من إنجازات مؤكدا أن روح الفريق والتعاون هو سر النجاح .

من جانبها أكدت وكيل الوزارة د.هند صديق آدم حامد أن الوزارة تسعى لتنويع الموارد المعدنية وتعزيز الأبحاث وتطوير نظم المعلومات وبناء القدرات وادخال التقنيات الحديثة وتنظيم التعدين الأهلي وتوسيع الشراكات ومواكبة الاتفاقيات الدولية وتفعيل التحول الرقمي بما يعزز الشفافية ويخدم التنمية المستدامة للقطاع.

سونا