شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بأزياء قصيرة ومثيرة في حفل بمدينة “المناقل”

أثارت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل توتة عذاب, ضجة إسفيرية واسعة وذلك لحظة دخولها لإحياء حفل غنائي بمدينة المناقل, بولاية الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن توتة عذاب, أثارت الجدل بسبب ظهورها بأزياء قصيرة ومثيرة تحت الثوب الذي كانت ترتديه في الحفل. وعرضت المطربة المعروفة نفسها لإنتقادات الجمهور بسبب ملابسها التي تم وصفها بالقصيرة والمثيرة للجدل, حيث طالبها عدد من المعلقين بالإحتشام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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