محمد صلاح: أنا أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلاً واسعاً بعد تصريح جريء اعتبر فيه نفسه “أفضل لاعب أفريقي في تاريخ كرة القدم”، مستنداً إلى إنجازاته الفردية والجماعية وتأثيره العالمي المتواصل.

وفي مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، سُئل صلاح عن رأيه في هوية أعظم لاعب أفريقي في التاريخ، فأجاب بثقة: “من هو أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ أنا، ولكن هناك العديد. يمكنني أيضاً أن أذكر جورج وياه، ديدييه دروغبا، وصامويل إيتو”.

ورغم أن تصريحه قد يثير الجدل، فإن مسيرة صلاح الكروية تمنحه مكانة بارزة في سجل عظماء القارة. فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، حقق الجناح المصري سلسلة من الإنجازات اللافتة، كان أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية.

ولعب صلاح دوراً محورياً في تتويج ليفربول بلقب دوري الأبطال، مسجلاً الهدف الافتتاحي في النهائي أمام توتنهام هوتسبير، كما تصدّر قائمة الهدافين خلال البطولة.

وعلى الصعيد الفردي، حصد “الملك المصري” عدة مرات جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، ونجح في كسر العديد من الأرقام القياسية في ليفربول والبريميرليغ، فضلاً عن مساهمته البارزة في إبراز المواهب الأفريقية في أوروبا.

الشرق القطرية