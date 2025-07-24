شاهد بالصورة.. الناشطة رانيا الخضر: (صورتي بتزعل النسوان شديد وأنا مزة وشيخة وحلوة)

نشرت الناشطة السودانية, الشهيرة رانيا الخضر, صورة حديثة حظيت بتفاعل واسع وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الناشطة بإطلالة جديدة خطفت بها الأضواء, حيث ظهرت بالثوب السوداني, الأنيق. وكتبت رانيا الخضر على الصورة: (صورتي بتزعل النسوان شديد.. يابت يا فاتنة يا سمحه ياراقية يارزق يارنو

انتي مزه وشيخة وستهن يابت يارنو حلوه أنا.. الصفحة صفحتي والنت حق وانا حره في ذلك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

