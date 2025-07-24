وزير العدل: الصين داعمة للسودان في المحافل الدولية والاقليمية

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التقى السيد وزير العدل د. عبدالله درف بالقائم بالاعمال الصيني بالسودان تشانغ شيانغ والوفد المرافق له بحضور السيدة وكيل وزارة العدل والمحامي العام لجمهورية السودان ورئيس الاتفاقيات الدولية.
وقال السيد الوزير أن اللقاء كان مثمرا وقد تناول اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للوساطة والتي وقع عليها السودان.
وأوضح أن هذه الاتفاقية قد خضعت للدراسة من قبل إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة العدل وسنسعى على أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية في أسرع وقت.
وأشار الي أن السودان من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية وبالمصادقة عليها سيصبح من الدول المؤسسة للمنظمة، مبينا أن دولة الصين شريك استراتيجي للسودان في جوانب مختلفة ومن الداعمين له في المحافل الدولية.
وقال إن الاتفاقية في مسار تبادل المصالح وستتيح الفرصة للسودان أن يكون عضوا في هذه المنظمة وتحل القضايا والنزاعات المتعلقة بالمسائل التجارية والاستثمارية عبرها ،مضيفا أن الإجراءات قد اكتملت وستودع غدا لدى وزير شؤون مجلس الوزراء لوضعها أمام رئيس مجلس الوزراء حتى يتم إيداعها لدى السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
من جانبه أوضح القائم بالاعمال الصيني أن اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق و التعاون في المجال العدلي.
وقال إن اللقاء بحث عملية تسريع المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للوساطة معبرا عن امله أن تتم المصادقة في أسرع وقت للمساهمة في انطلاق المنظمة في القريب العاجل .
سونا
اسماء عثمان
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