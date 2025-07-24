إنزاغي يرفض رحيل نجم الهلال ويتمسك باستمراره

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يتمسك المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، باستمرار البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الفريق، وعدم رحيله عن النادي خلال الفترة الحالية بصورة نهائية.
ووفقا لما ذكرته المصادر:” فإن سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، رفض فكرة رحيل ماركوس ليوناردو لاعب الفريق، حيث حصل اللاعب على ثقة المدرب الإيطالي خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في أمريكا، والتي شهدت تألق كبير من جانب النجم البرازيلي”.وذكرت المصادر:” أن ماركوس ليوناردو سيكون خيار أساسي بالنسبة للمدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي في الموسم الجديد”.وأكدت تقارير عالمية صباح اليوم الثلاثاء، أن سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، ابلغ ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق، بعدم الرغبة في استمراره مع النادي في الموسم القادم.
صحيفة اليوم السعودية
اسماء عثمان
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