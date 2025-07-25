أطباء بلا حدود تعلن استقبال 39 مريضًا بالكوليرا في الدمازين قادمين من مواقع النزوح

الدمازين - النيل الأزرق أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استقبال 39 مريضًا بالكوليرا قادمين من مواقع النزوح، ضمن أكثر من 2000 حالة تمت معالجتها داخل وحدات علاج الكوليرا بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية في المنطقة. الجزيرة – السودان

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