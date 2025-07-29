الحلم تحول إلى كابوس.. تشييع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية في ليبيا

رحلة مجهولة حملت لكل منهم طموحا مختلفا، هذا يبحث عن تأمين مستقبل طفله المولود حديثًا، وذاك راح يبحث عن فرصة عمل تمكنه من الزواج، وجلس شاب آخر يفكر في تفاصيل رحلة العمرة التي سيهديها إلى والدته بعد أن يتقاضى راتبه الأول، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فسرعان ما تحول الحلم إلى كابوس أمواج متلاطمة. أصوات استغاثات. مشهد غير منظم يسعى كل من بداخله إلى البحث عن النجاة ليعود البعض منهم محمولا داخل نعشه، بينما غاب البعض بين ظلمات البحر.

في مركز البداري استقبل أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية في أسيوط جثامين أبنائهم في مشهد وصف حال الكثيرين منهم.

وانتقل الأهالي برفقة أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية في أسيوط إلى تشييع الجثامين، بينما كثف رواد السوشيال ميديا نشر صور المفقودين بحثا عن أي أنباء تطمئن قلوب أسرهم.

بوجوه شاحبة ارتسمت عليها ملامح الصدمة والذهول تواجد أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية في أسيوط أثناء تشييع جثمان أحد الضحايا.

بجوار قبر أحدهم جلست سيدة تروي قصتها مع نجلها. حديثها كان موجها له فقط.

«قولتلك رب هنا رب هناك خليك جنبي مسمعتش كلامي دلوقتي انت مبسوط بحرقة قلبي عليك كده؟!» وتابعت الحديث قائلة: «أمك هانت عليك تسيبها وتمشي، معلش قضا ربنا وانا راضية بيه».

اتجهت تلك السيدة إلى الحاضرين برسالة خاصة قائلة: «خدوا عبرة من اللي حصل لابني، بلاش ولادكوا يكونوا كده، قلبي محروق والعالم بيا ربي مش عايزة اشوف المشهد ده تاني في حد».

واستكملت قائلة: «ابني عندك يا رب ارحمه يا رب وسامحه، أنا سامحتك يا بني رنا يصبر قلبي على الفراق».

وانفجر الحاضرون بكاء بعد حديثها، وبدأ البعض في توجيه رسائل إلى الشباب قائلا: «بلاش تسافروا وتسيبوا بلدكوا، شباب في عمر الزهور راحوا مش عايزين نشيع حد تاني».

جنازة أخرى شارك بها أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية في أسيوط، تلك المرة لشاب متزوج حديثا، اكتفت أسرته برسالة واحدة جاءت على لسان الزوجة: «قتلت فرحتي بيك وملحقتش اتهني معاك، كنا ناكلها بدقة بس تخليك معايا».

وفضلت تلك الزوجة الصمت خلال تشييع جثمان زوجها لتنتهي أسر ضحايا الهجرة غير الشرعية في أسيوط من تشييع الجثامين، بينما يراقب بعضهم أنباء المفقودين، حيث يكون الموعد مع جنازة أخرى لضحية جديدة من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية في سواحل ليبيا.

المصري اليوم