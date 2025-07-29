شكراً مصر.. موقف مصر ثابت وداعم للسودان في جميع المجالات

في إطار تعزيز العلاقات الشعبية والرسمية بين السودان ومصر التقى الدبلوماسي الشعبي الأستاذ عوض بكاب رئيس مبادرة “رد الجميل – شكرًا مصر” يوم الأثنين 28 /7 /2025

سعادة السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان بمقر الوزارة في القاهرة.

وخلال اللقاء نقل بكاب رسالة شكر وتقدير إلى القيادة المصرية مثمِّنًا المواقف الثابتة التي ظلت مصر تتبناها تجاه السودان لا سيما خلال الأزمة الراهنة،

ومشاركتها الفاعلة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

من جانبه أشاد الدكتور ياسر سرور بمبادرة “رد الجميل – شكرًا مصر” واعتبرها تجسيدًا صادقًا للروابط العميقة بين شعبي وادي النيل. وأكد أن مصر ستظل داعمةً للسودان في كل المواقف وتحرص على العمل المشترك مع كافة المبادرات الصادقة التي تصب في مصلحة الشعب السوداني.

كما عبّر مساعد وزير الخارجية المصري عن دعمه الكامل لمبادرة “رد الجميل” مُعلنًا تأييده لإقامة مهرجان وادي النيل الثقافي كمنصة للتقارب والتعاون بين شباب وشعوب البلدين.

وفي بادرة رمزية تعبر عن عمق الامتنان السوداني تجاه الشقيقة مصر قدم الأستاذ عوض بكاب نسخة من القرار الرسمي الصادر من السلطات السودانية ولاية البحر الاحمر والذي يقضي بتسمية أحد شوارع المدينة الحيوية بورتسودان باسم “شارع مصر” تكريماً لمواقف القاهرة الداعمة للسودان ولأهله.

وفي ختام اللقاء سلم بكاب درع “شكرًا مصر” التكريمي للسفير ياسر سرور تقديرًا لجهوده الدبلوماسية ومواقفه الأخوية تجاه السودان مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستظل نموذجًا للوحدة والمصير المشترك.