حريق بمبني كنترول الشهادة الثانوية عطبرة

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر علي ان اوراق الاجابة الخاصة بالطلاب الممتحنين من دفعة 2024 المؤجلة في مأمن تام ولم يطالها الحريق الجزئي الذي شب صباح اليوم في جزء من مبني مركز امتحانات السودان بعطبرة.

واوضح الوكيل في تصريح صحفي مصور ان الحريق شب اثناء مخاطبته للمعلمين المشاركين في عملية الكنترول مرحلة (الكود) التي بدأت اليوم مشيرا الى ان مركز الكنترول لم يطاله الحريق وستتواصل أعماله .

واضاف ان فرق الأطفاء من شرطة ولاية نهر النيل سيطرت تماما على الحريق مطمئنا الاسر بان حصيلة جهد ابنائهم الطلاب في أيدي امينة.

فيما جدد الاستاذ معتصم علي الشيخ مدير عام امتحانات السودان تأكيده بأن اوراق الامتحانات في مأمن تام بعيدا عن مكان الحريق، مشيرا الى ان الحريق شب في موقع يحوي مخلفات الطباعة والظروف الفارغة التي تستعمل لحفظ اوراق الامتحانات.

واكد الشيخ ان اعمال الكنترول ستتواصل بعد غدا بعد استقرار التيار الكهربائي بغرفة الكنترول.

سونا