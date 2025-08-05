دعم اليابان وموقفها من العملية السياسية الشاملة في السودان

التقينا مع الرفاق في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية – مكتب الشرق الأوسط بالسفير الياباني في السودان والمسؤول السياسي وكذلك مسؤولة التعاون الدولي في البعثة، تناول اللقاء جهود ‎اليابان في دعم الحل السياسي والأمني للأزمة السودانية، ودورها الممكن في استعادة الخدمات الأساسية عبر شركاءها وجهود منظمة جايكا، طلبنا منهم التدخل الإنساني العاجل لمعالجة اوضاع المدنيين المحاصرين في مدن ‎الفاشر، كادقلي، ‎الدلنج، و‎بابنوسة.

وتطرقنا لدعم اليابان وموقفها من العملية السياسية الشاملة في السودان، أطلعناهم على ملامح خارطة طريق الكتلة الديمقراطية التي طورتها في الفترة الأخيرة. سوف نلتزم العمل بجانب الشركاء الدوليين خاصة اليابان بحكم عضويتها في مجموعة العشرين وعملها من اجل السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا.

مبارك اردول