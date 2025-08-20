ترتيبات بالشمالية لادخال طلاب التعليم العالي تحت مظلة التأمين الصحي

بحث مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية المكلف الأستاذ منصور محجوب بمكتبه الثلاثاء مع وفد من جامعة دنقلا والصندوق القومي لرعاية الطلاب كيفية إدخال طلاب التعليم العالي بكليات جامعة دنقلا المختلفة تحت مظلة التأمين الصحي. وأكد مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالشمالية المكلف لسونا أن المشروع يأتي فى إطار خطة تعافي الصندوق وتقديم الخدمات الطبية والصحية والرعاية لطلاب التعليم العالي . واوضح أنه تم الاتفاق على توقيع عقد بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وجامعة دنقلا لتنفيذ المشروع خلال الاسبوعين القادمين . من جانبه أوضح مسؤول المناشط بعمادة شئون الطلاب بجامعة دنقلا فيصل كوة رضوان لسونا أن اللقاء كان مثمرا وخرج بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها إدخال طلاب التعليم العالي تحت مظلة التأمين واشاد بجهود الصندوق وحرصه على تنفيذ المشروع . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

