ولاية الخرطوم تدعو المواطنين لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية لا السوشال ميديا

ولاية الخرطوم

بيان توضيحي

ظلت ولاية الخرطوم طوال فترة الحرب تجتهد في توفير الخدمات رغم فقدانها لمواردها المالية بسبب الحرب ومع ذلك فإن كل المال الذي يتوفر لها تقوم بتوظيفه لإصلاح مرافق المياه والصحة ومساعدة قطاع الكهرباء في أعمال الصيانة واستعادة الخدمات .

كما ظلت الولاية تدعم المؤسسات والأفراد الذين استأنفوا نشاطهم ولمزيد من الدعم والتشجيع قررت إعفاء التجار من الرسوم في المحليات التي تم تطهيرها من التمرد وهي ( أمدرمان – الخرطوم – بحري – شرق النيل – جبل أولياء – أمبدة ) رغم الصرف الكبير على نقل الأنقاض ومخلفات الحرب والنفايات ما عدا إلزام العاملين في قطاع الأطعمة والمشروبات باستخراج الكروت الصحية لضمان سلامة مقدمي هذه الخدمة.

أما محلية كرري لقد ظلت الحياة فيها عادية طوال فترة الحرب ويقوم أصحاب المحلات التجارية بسداد الرسوم المقررة بالقانون كالمعتاد وبصورة راتبة وتقوم المحلية في ذات الوقت بواجباتها نظير هذه الرسوم باستدامة أعمال النظافة وصحة البيئة وتأمين الأسواق وغيرها من الواجبات ولو شعرت أي جهة أن المحلية طالبتها برسوم جزافية فإن أبواب أجهزة الولاية مشرعة لتلقى الشكاوي- فهناك لجنة لتلقى شكاوي المواطنين برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم مكونة بقرار من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر ولايجوز البحث عن الحلول بالنشر في السوشال ميديا والخطابات الأسفيرية ما دامت القنوات الرسمية متاحة للجميع.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم