تفجير 10 آلاف قطعة من مخلفات الحرب

بلغ عدد المتفجرات التي قام المركز القومي لمكافحة الألغام بتفجيرها حوالي 10 الآف قطعة من مخلفات الحرب.

وأوضح اللواء خالد حمدان مدير المركز في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، أن العمل سيستمر حتى تفجير جميع الكميات التي جمعت والتي تزيد عن 50 ألف دانة من مخلفات الحرب وعدد من الألغام المضادة للدبابات وكمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، مشيراً إلى أن العمل ما زال جارياً في جمع المخلفات في ولاية الخرطوم خاصة منطقة السنط بالخرطوم.

وجدد مناشدته للمواطنين بالابتعاد عن المناطق التي يعلن المركز عن خطورتها في وسائل الإعلام المختلفة وعدم التعامل مع مخلفات الحرب والتبليغ الفوري عنها للجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 60666 من كل الشبكات.

وكان المركز قد شرع في تفجير الألغام ومخلفات الحرب التي تم جمعها.

السوداني