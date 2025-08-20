- 1/2
- 2/2
بلغ عدد المتفجرات التي قام المركز القومي لمكافحة الألغام بتفجيرها حوالي 10 الآف قطعة من مخلفات الحرب.
وأوضح اللواء خالد حمدان مدير المركز في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، أن العمل سيستمر حتى تفجير جميع الكميات التي جمعت والتي تزيد عن 50 ألف دانة من مخلفات الحرب وعدد من الألغام المضادة للدبابات وكمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، مشيراً إلى أن العمل ما زال جارياً في جمع المخلفات في ولاية الخرطوم خاصة منطقة السنط بالخرطوم.
وجدد مناشدته للمواطنين بالابتعاد عن المناطق التي يعلن المركز عن خطورتها في وسائل الإعلام المختلفة وعدم التعامل مع مخلفات الحرب والتبليغ الفوري عنها للجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 60666 من كل الشبكات.
وكان المركز قد شرع في تفجير الألغام ومخلفات الحرب التي تم جمعها.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تفجير 10 آلاف قطعة من مخلفات الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.