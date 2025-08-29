شاهد بالفيديو.. جندي بالدعم السريع يقر ويعترف بالهزيمة أثناء مباشرته القتال وإصابته بمعارك بالفاشر: (نحنا انضربنا والله)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل إسفيري كبير وقام الجمهور بمشاركته عبر الصفحات الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق جندي بالدعم السريع, المعارك الدائرة بينهم وبين القوات المسلحة والقوات المشتركة المساندة لها بمدينة الفاشر. الجندي أقر واعترف في حديثه بهزيمتهم في الفاشر, حيث قال بعد أن ظهر وهو متأثر بإصابته في المعارك الدائرة: (نحنا انضربنا والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

