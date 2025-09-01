- 1/2
- 2/2
واصل المطرب السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, هجومه على الفنان الشهير جمال فرفور, وذلك بعد نشره لخلافات بينهما في مقاطع فيديو قام بنشرها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الفحيل, في فيديو جديد أسباب خلافه مع زميله الفنان المعروف جمال مصطفى “فرفور”.
وقال المطرب الشاب أنه تعرض للأذى من “فرفور”, الذي قاد حملة لاستبعاده من البرنامج الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني”, الذي يعرض على شاشة قناة النيل الأزرق.
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, في إحدى حلقات البرنامج مع الفنان الكبير صلاح مصطفى, حاول “فرفور”, خداعي حينما طلب مني المشاركة في ترديد أغنية قام بإختيارها لكنني رفضت طلبه بشكل قاطع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطرب شريف الفحيل يواصل هجومه على الفنان جمال فرفور: (أب صلعة تسبب لي في الأذى واجتهد لإستبعادي وحاول خداعي وأخذ أغنية مني في برنامج أغاني وأغاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.