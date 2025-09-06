أول صور أنغام في الساحل.. إلهام شاهين تنشر لقطة جماعية خلال فترة النقاهة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورًا تجمعها بالفنانة أنغام على شاطئ البحر في الساحل الشمالي، وذلك في أول ظهور لأنغام بعد عودتها إلى مصر، عقب قضائها فترة نقاهة في ألمانيا إثر خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.

ونشرت إلهام شاهين الصور التي تجمعها بـ أنغام وليلى علوي وإيناس الدغيدي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلقت قائلة :«كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين.. ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة ويبارك لك.. ودايما يارب في خير واحسن صحه وأكبر نجاح».

وتستعد الفنانة أنغام لحفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وهو ما يعد الأول لها بعد تعافيها من العملية الجراحية.

وأعادت أنغام نشر بيان الجهة المنظمة للحفل، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وجاء كالتالي: «عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة مسرح رويال ألبرت هول في لندن، يوم 23 سبتمبر، هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرح، تسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد، وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى».

المصري اليوم