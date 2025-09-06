إعلان نسب القبول لمؤسسات التعليم العالي الدفعة المؤجلة للعام 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسب القبول والمفاضلة لمؤسسات التعليم العالي لطلاب الدفعة المؤجلة للعام 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري الحادي والثلاثين لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور أحمد مضوي، وممثلي الصحافة والإعلام، وأساتذة الجامعات المختلفة ببورتسودان.

حيث استعرضت الدكتورة حنان زين العابدين، مدير الإدارة العامة للقبول، خلال المؤتمر نسب القبول لمؤسسات التعليم، موضحة جهود الوزارة لتجاوز أزمة الحرب بالبلاد وصولاً لإعلان نتيجة القبول بالرغم من الدمار الممنهج لمؤسسات التعليم العالي في ظل الحرب.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

