السجن المشدد لجزار سرق حقيبة بها 21 ألف جنيه من مندوب شركة بالطريق العام

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي مملوك لإحدى شركات التجارة الإلكترونية تحت تهديد المجني عليه بالطريق العام.

وتبين من أمر الإحالة أن النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت المتهم «28 سنة_جزار» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجني عليه «مندوب توصيل» أثناء استقلاله السيارة، وافتعل مشادة كلامية معه، ثم استقل السيارة عنوة وسرق حقيبة بداخلها مبلغ 21 ألف جنيه، مهددًا المجني عليه بإتلاف السيارة وإيذائه حال مقاومته.

وأكد شهود العيان ومنهم مندوب آخر بالشركة، صحة الواقعة، فيما أوضح ضابط المباحث القائم على التحريات أن المتهم أرشد عقب ضبطه عن مكان المبلغ المالي المستولى عليه، الذي جرى ضبطه بمسكنه.

وبعد استعراض المحكمة لأدلة الثبوت، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

المصري اليوم