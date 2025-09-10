الهلال يتأهل ويواجه الجيش الرواندى في نصف نهائي سيكافا

- 1/2
عبر الهلال عصر اليوم الي نصف نهائي بطولة شرق ووسط أفريقيا للأندية (سيكافا) عقب فوزه عصر اليوم على كتور جوبا بثلاثة اهداف مقابل هدف بتنزانيا مستضيفة البطولة ، وضرب الهلال موعداً مع الجيش الرواندي يوم 12 سبتمبر المقبل باستاد دار السلام
وكان الأهلي مدني قد تلقى خسارة من مقديشو سيتي بهدفين مقابل هدف في ذات المجموعة التي تأهل منها الهلال بخمس نقاط ومثلهم من الأهداف
فرض الهلال اسلوبه على المباراة منذ بدايتها وإحتاج الفريق الي 20 دقيقة لحسمها بثلاثية تناوب في إحرازها الليبيري كول والنيجيريان صنداي و أكيري ، وقلص الجنوب السوداني الأهداف برأسية توقفت عندها أهداف المباراة
ويتواجه في النصف الثاني للنهائي سينغيدا التنزاني ومواطنه كي ام سي ، على ان يلعب النهائي 15 سبتمبر باستاد كي ام سي .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
