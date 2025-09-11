الحكم بالاعدام على مشارك مع قوات التمرد بالحصاحيصا

قدمت النيابة العامة اليوم بالحصاحيصا المتهم( ك أ أ) للمحاكمة امام محكمة جنايات الحصاحيصا بموجب الدعوى الجنائية رقم ( 1195) للعام 2025 تحت المواد (26-50-51/ أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 معاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

حيث تلخصت الوقائع بان المتهم تعاون واستنفر مع القوات المتمردة وعمل بالارتكازات مرتديا الزي المعروف بتلك القوات وحمل السلاح وشارك معها في العمليات القتالية التي شنتها على الدولة.

وقدم الاتهام عدد من الشهود مؤكدين هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهم للمتهم لمخالفة المواد المذكورة وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا مجدي محمد عبد الله قرارها بادانة المتهم تحت المواد اعلاه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا).

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام وكيل ثالث النيابة مولانا خالد احمد عمر.

سونا