من طرائف مجالس الأُنس والسّمر مع أستاذ الأجيال حسين خوجلي أن شيخاً من أصحاب الأموال والأملاك لاحظ ولمدة شهر أن مدير أعماله ومصانعه بمدينة بورتسودان ظلّ ضيفاً راتباً وحاضراً لكل مناسبات الخرطوم الاجتماعية التي يحضرها الشيخ ورجل الأعمال التاريخي ..

■ وذات جلسة من جلسات تلك المدة نادي الشيخ علي مدير مصانعه بمدينة بورتسودان : يازول .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إنت مش يا كا زولنا بتاع مصانعنا في بورتسودان؟! .. أجاب المدير مبتسماً : نعم ياشيخ .. وطيب إنت ليك شهر هنا والشغل هناك ماشي عادي .. أجاب المدير : نعم .. عندك إجازة ولا جيت ساي .. أفاد المدير بأن إجازته إنتهت منذ شهر ودة الشهر التاني ..سأله الشيخ : قاعد في الخرطوم شهر بعد الإجازة والشغل في بورتسودان ماشي عادي؟ .. أجاب المدير : نعم ..

■ نقل لنا الأستاذ حسين خوجلي ختام هذه القصة القصيرة بأن الشيخ نادي المدير العام لأعماله وقال له بصرامة : أرفد الزول بتاع بورتسودان دة طوالي .. مادام المصانع هناك شغالة شهر كامل في غيابو مافي داعي ليهو!!

■ عزيزي محمد حامد جمعة نوار : هل ستتوقف عجلة الإنتاج في السودان عن الدوران أو ستخرج بورتسودان في مظاهرة صاخبة للمطالبة بعودة الدكتور كامل إدريس وأعضاء مكتبه والحفيان هذا إن قدّم رئيس وزرائنا اعتذاراً عن مباشرة مهامه في السودان وغادر إلي جنيف أو لندن بعد ختام زيارته الحالية إلي السعودية ؟!

■ آمل أن تكون إجابتك مباشرة يا جمعة وبلاش حركات رواد دار الرياضة أم درمان !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد