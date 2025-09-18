- 1/2
- 2/2
فتحت تيكتوكر سودانية, النار على بعض الناشطات وذلك عبر بث مباشر لها تابعه الآلاف من متابعيها على تطبيق “تيك توك” الشهير.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ردت التيكتوكر على طريقتها الخاصة موجهة حديثها لبعض الفتيات والسيدات على “تيك توك”.
وقالت في حديثها الذي وصفه المتابعون بــ”الردح” و “الصفقة”: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات ليكون عبرة وعظة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.