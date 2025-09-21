تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات

دشنت وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية اليوم بمقر الوزارة بالخرطوم أجهزة مراكز عمليات الطوارئ المخصصة للوزارة (مركز عمليات الطوارئ الاتحادي) ووزارات الصحة بالجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ بالإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة فضل المولي في تصريح صحفي إن التدشين تم بتشريف الوزير د. هيثم محمد إبراهيم، منوهاً إلى أن المرحلة التي تم تدشينها اليوم تمثل الثانية، وسبقتها ولايات الشمالية، القضارف، البحر الأحمر، ونهر النيل، كسلا .

لافتاً إلى خطة لمرحلة ثالثة تشمل ولايات دارفور وكردفان، بدعم من منظمة الصحة العالمية، والذي يهدف لتقوية الاستجابة للأوبئة، بالإضافة إلى ربط الولايات بالمركز، مما يسهل وصول المعلومات وسهولة انسيابها، ومن ثم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ونوه فضل المولي إلى أن منصة مركز عمليات الطوارئ قناة موحدة للمعلومات لكل الإدارات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مشيراً إلى عقد اجتماعات بالصحة الاتحادية والولايات أسبوعياً حسب الحدث بمتابعة المركز، لمناقشة الأحداث والأوبئة.

وأضاف أن هناك خطة للولايات الثمانية عشر، خاصة أن السودان يمر بمرحلة صعبة من انتشار للأوبئة والكوارث.

كذلك دعمت منظمة الصحة العالمية إدارة الترصد والمعلومات برنامج EWARS بعدد 147 لابتوب و50 تاب، بالإضافة إلى 628 هاتفاً، لتقوية نظام الترصد المرضي بالولايات.

سونا