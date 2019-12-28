شاهد بالفيديو : هدف أطهر الطاهر في شباك النجم الساحلي

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة تألق وتطور وإحراز للأهداف الحاسمه في جميع المباريات الأخيره – النجم أطهر الطاهر نجم مباراة اليوم الذي أحرز الهدف في الدقيقة 60 من شوط المبارة الثاني . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

