تكنولوجيا: تسريبات: آيباد برو سيأتي بإطارات أنحف بفضل ترقيات شاشة Tandem OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقارير جديدة، تعمل آبل مع سلسلة التوريد الخاصة بها لإتمام تغييرات على الأجهزة المستقبلية لأجهزة آيباد برو. يُشار إلى أن اعتماد تقنية chip-on-film (CoF) سيؤدي إلى تحسينات مثل إطارات شاشة أنحف، دون أي ذكر لإدخال نوتش مثير للجدل.

يُعتبر آيباد برو قد حصل على أكبر ترقية له منذ أجيال في العام الماضي مع تقديم الإصدارات ذات الشاشات مقاس 11 و13 بوصة المزودة بمعالج Apple M4 (متوفر حاليًا بسعر 928.99 دولارًا – مجدد على أمازون). لم يقتصر آيباد برو (الجيل السابع) على عرض معالج M4 من آبل، بل جلب أيضًا لوحات Tandem OLED إلى السلسلة لأول مرة. وفقًا لتقارير جديدة، تخطط آبل لإجراء تحسينات إضافية على الشاشة قريبًا.

من جهة، تشير DigiTimes إلى أن آبل أضافت LX Semicon إلى سلسلة التوريد الخاصة بها لإصدارات آيباد برو المستقبلية. يُقال إن آبل كلفت LX Semicon بتطوير دائرة مدمجة جديدة لتشغيل الشاشة (display driver IC)، وتأمل في إتمام استخدامها خلال الأسبوع القادم تقريبًا. ومن المثير للاهتمام أن هذا التغيير سيشهد تنويع آبل بعيدًا عن Samsung System LSI، التي تتمتع حاليًا بالحصرية في توريد دوائر تشغيل الشاشة لجميع أجهزة آيباد برو (الجيل السابع).

من ناحية أخرى، يزعم موقع The Elec أن آبل تأمل في استكمال دائرة تشغيل الشاشة من LX Semicon باستخدام تقنية chip-on-film (CoF) من LG Innotek. باختصار، تستخدم تقنية CoF الحرارة لربط دوائر تشغيل الشاشة بفيلم مرن، مما قد يوفر لآبل مساحة إضافية لتقليص إطارات الشاشة.

من المحتمل أن يتم تحقيق ذلك إما بتوسيع أحجام الشاشات ضمن نفس الهيكل أو تقليص أحجام آيباد برو مقاس 11 و13 بوصة. لم يقدم كل من DigiTimes وThe Elec أي تفاصيل عن موعد تقديم هذه الترقيات على الشاشة. ومع ذلك، تشير الإشارة إلى أن آبل تخطط للموافقة على دائرة تشغيل شاشة جديدة هذا الشهر إلى أن هذه التغييرات قد تُؤخر إلى ما بعد آيباد برو (الجيل الثامن)، والذي من المتوقع أن يأتي مزودًا بمعالج Apple M5.

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