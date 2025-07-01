تكنولوجيا: إطلاق جهاز RedMagic Astra Gaming اللوحي عالميًا بسعر يبدأ من 469 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت RedMagic عن الإطلاق العالمي لجهازها اللوحي الجديد Astra Gaming Tablet، والذي كان قد طُرح سابقًا في الصين تحت اسم RedMagic Tablet 3 Pro.

والآن، يصل هذا الجهاز القوي للأسواق العالمية تحت اسم جديد، دون أن يفقد شيئًا من قدراته المخصصة للألعاب والأداء العالي.

يعتمد الجهاز على شاشة OLED LTPO بقياس 9.06 بوصات، وبدقة 2400 × 1504 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع حواف متساوية بسُمك 4.9 مم.

وتدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز، مع تقنيات HDR، وتعتيم PWM لحماية العين، وسطوع يبلغ ذروته 1600 شمعة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في ضوء النهار وتجربة اللعب المكثف.

ولتعزيز تجربة الوسائط، زُوّد الجهاز بسماعتين ستيريو ومحركي اهتزاز مزدوجة لتقديم تجربة صوتية ولمسية غامرة، خاصة أثناء الألعاب.

من حيث الأداء، يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition، أقوى معالجات أندرويد حاليًا، ويأتي مع نظام تبريد متقدم يشمل معدن سائل، وغرفة تبخير واسعة، بالإضافة إلى مروحة تبريد نشطة.

وتقول RedMagic إن هذا النظام المتكامل يساعد في تقليل حرارة المعالج بمقدار 8 درجات مئوية، ما يضمن أداءً مستقرًا حتى تحت الضغط العالي.

يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 8,200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مما يتيح شحنه من 0% إلى 50% في 20 دقيقة فقط. كما يأتي بمنفذ USB-C من نوع USB 3.2 Gen 2، يدعم توصيل شاشات خارجية بدقة تصل إلى 8K بمعدل 60 هرتز، أو 4K بمعدل 144 هرتز.

سيتوفر الجهاز بلونين:

الأسود بسعات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت تخزين، 16 جيجابايت + 512 جيجابايت تخزين، و24 جيجابايت + 1 تيرابايت تخزين.

الفضي بسعات: 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت تخزين.

يبدأ بيع RedMagic Astra Gaming Tablet عالميًا في 16 يوليو بسعر رسمي يبلغ 499 دولار / يورو / 439 جنيهًا إسترلينيًا.

لكن بين 10 و15 يوليو، ستُتاح فرصة للشراء المبكر بسعر مخفض يبلغ 469 دولار / يورو / 409 جنيهًا إسترلينيًا، مع هدية مرفقة تشمل غطاء إصبع مخصص للألعاب وشاحن 80 واط (لا يأتي عادة ضمن محتويات العلبة).

الجهاز سيتوفر في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وآسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

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