تكنولوجيا: Honor تُخضع Magic V5 لاختبارات قاسية بالتجميد والحرارة والرصاص لتثبت مدى تحمّله

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسميًا عن هاتف Magic V5 قبل أيام قليلة، واليوم شاركت الشركة مقطعًا ترويجيًا جديدًا للهاتف يسلّط الضوء على صلابته بطريقة غير تقليدية.

يبدأ الفيديو بعرض الهاتف وهو يتحمّل محاكاة لهطول أمطار غزيرة وقوية، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حصول الجهاز على تصنيف IP59 لمقاومة ضغط المياه العالي. بعد ذلك، يتم تجميد الهاتف بالكامل، ثم يُعرض لدرجة حرارة مرتفعة جدًا، ولكن ما يحدث لاحقًا هو الأغرب.

تقوم Honor بإطلاق كرات فولاذية بسرعة نحو الهاتف لاختبار متانته، ويتمكن Magic V5 من مقاومة هذه الضربات دون أن يتأثر، مما يعزز من صورته كأحد أقوى الهواتف القابلة للطي في السوق.

ورغم كونه هاتفًا قابلًا للطي، يتميّز Magic V5 بمتانة لافتة. ويأتي بشاشة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بمقاس 7.95 بوصة وبدقة 2172×2352، بالإضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.43 بوصة وبدقة 1060×2376.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition، ويأتي بخيارات ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. كما يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 5820 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

في قسم التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، وكاميرا بيريسكوب 64 ميجابكسل بتقريب بصري حتى 3x، وكاميرا واسعة الزاوية 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي، بالإضافة إلى كاميرتي سيلفي كل منهما بدقة 20 ميجابكسل.

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