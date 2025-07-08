شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت عملة بتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين.

وسجّلت العملة الرقمية الأكبر في العالم انخفاضاً بنسبة 0.5% لتصل إلى 108,224.20 دولار ؛ بحسب ما نشره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

وجاء هذا التراجع في سياق تداولات محدودة النطاق، حيث أحجم المستثمرون عن الدخول في مراكز كبيرة، نتيجة استمرار الغموض بشأن اتجاهات السياسات الاقتصادية الأمريكية والعالمية.

وتأثرت العملات الرقمية البديلة أيضاً بالمناخ العام من عدم اليقين، حيث سجلت عملة إيثريوم انخفاضاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 2,554.09 دولار.

وفي المقابل، ارتفعت إكس آر بي بنسبة 0.5% إلى 2.269 دولار، بينما صعدت بوليجون بنسبة 1.5%.. أما سولانا فقد تراجعت بنسبة 1.1%، وانخفضت كاردانو بنسبة 0.8%.

وفي فئة العملات الميمية (meme tokens)، تعرّضت دوج كوين لخسائر واضحة، حيث تراجعت بنسبة 2.4%، كما فقدت عملة $TRUMP نحو 1% من قيمتها، في انعكاس لتأثر السوق بالتصعيد السياسي والاقتصادي المتزايد في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يستمر الأداء المتذبذب للعملات المشفرة في الأيام المقبلة، في ظل ترقّب المستثمرين لأي مؤشرات حاسمة بشأن اتجاه الرسوم الامريكية أو احتمالات التوصل إلى اتفاقات تجارية.