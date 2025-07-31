شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يفعّل تقنية تقدير العمر لحماية المراهقين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة يوتيوب، عن بدء تطبيق تقنية جديدة تعتمد على تقدير العمر بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحديد المستخدمين من فئة المراهقين في الولايات المتحدة، وذلك بغرض توفير تجربة أكثر أمانًا وملاءمة لأعمارهم، حتى في الحالات التي يُدخل فيها المستخدم تاريخ ميلاد غير دقيق عند إنشاء الحساب.

وتستند التقنية إلى إشارات متعددة لتقدير العمر المحتمل للمستخدم، مثل نشاطه داخل المنصة ومدة إنشاء الحساب، دون أن تكشف الشركة عن التفاصيل الدقيقة لآلية التقدير، وتشمل الحماية التي توفرها المنصة عند التعرف على مستخدم كمراهق ما يلي:

• تعطيل الإعلانات المخصصة

• الحد من تكرار عرض أنواع معينة من المحتوى

• تفعيل أدوات الرفاهية الرقمية مثل تذكيرات وقت النوم وتتبع وقت الشاشة

وتعد هذه الإجراءات امتدادًا لسياسات الحماية السابقة التي كانت تُطبق فقط على المستخدمين الذين قاموا بتوثيق أعمارهم كمراهقين، على سبيل المثال، بدأت المنصة منذ عام 2023 في الحد من تكرار عرض مقاطع الفيديو التي قد تؤثر سلبًا على صورة الجسم أو تُظهر سلوكيات عدائية اجتماعيًا. كما طوّرت يوتيوب أدوات الرفاهية الرقمية منذ عام 2018.

فى حال تم تقدير عمر المستخدم عن طريق الخطأ على أنه أقل من 18 عامًا، سيتمكن من إثبات سنّه عبر تحميل بطاقة هوية حكومية، أو صورة شخصية (سيلفى)، أو بطاقة ائتمان، ولن يتمكن من مشاهدة المحتوى المُقيّد للعمر إلا أولئك الذين تم توثيق أعمارهم بهذه الطريقة، أو من تم استنتاج أنهم فوق 18 عامًا.

التقنية الجديدة، التى تعتمد على تقنيات التعلم الآلي، ستبدأ بالظهور تدريجيًا لمجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وستخضع للمراقبة والتقييم قبل تعميمها على نطاق أوسع.

وكانت الشركة قد أعلنت لأول مرة عن خطط استخدام تقنية تقدير العمر في فبراير 2025، ضمن خارطة طريقها لهذا العام، في إطار جهودها المستمرة لجعل المنصة أكثر أمانًا للمستخدمين الشباب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغط على شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة لتعزيز إجراءات حماية الأطفال على الإنترنت، في وقتٍ تشهد فيه البلاد صراعات قانونية وتشريعية حول مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.

فقد أقرّت العديد من الولايات الأمريكية، مثل لويزيانا وأركنساس وفلوريدا وتكساس ويوتاه وميريلاند، قوانين أو مقترحات قوانين تُلزم المنصات الرقمية بالتحقق من عمر المستخدم أو الحصول على موافقة الوالدين. إلا أن بعضها، مثل قوانين أوتاه وأركنساس، ما زال معطلاً مؤقتًا بسبب الطعون القانونية.

وفي السياق ذاته، بدأت المملكة المتحدة هذا الأسبوع في تطبيق إجراءات التحقق من العمر، بعد إقرار قانون الأمان الإلكترونى فى عام 2023.

يوتيوب أوضح أن النظام الجديد سيُطبّق فقط على المستخدمين المسجّلين دخولهم، حيث إن المستخدمين غير المسجلين أصلًا لا يمكنهم الوصول إلى المحتوى المقيد بالعمر. وستكون التقنية متاحة على جميع المنصات، بما في ذلك الويب، وتطبيقات الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز الذكية.

بهذه الخطوة، تواصل يوتيوب تأكيد التزامها بحماية الفئات الشابة من مستخدميها، من خلال أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي وتوفير محتوى ملائم لكل فئة عمرية.