شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لاتفاق جديد مع OpenAI لضمان الوصول للتقنية حتى بعد تحقيق الذكاء العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات متقدمة مع شركة OpenAI بهدف توقيع اتفاقية جديدة تضمن استمرار وصولها لتقنيات الشركة، حتى في حال إعلان OpenAI عن تحقيقها لمرحلة الذكاء الاصطناعي العام (AGI) — وهي النقطة التي يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتفوق فيها على القدرات البشرية في جميع المجالات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن الشركتين تجريان مفاوضات منتظمة، وقد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة. إلا أن بعض المصادر حذرت من احتمال ظهور عقبات تنظيمية أو قانونية، أبرزها الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك لمحاولة منع تحول OpenAI إلى كيان ربحي بالكامل.

ويأتي هذا الاتفاق المحتمل في وقت تسعى فيه OpenAI للتخلص من هيكلها القانوني الحالي الذي يقوم على إشراف منظمة غير ربحية على شركة ربحية محدودة العوائد، ما يقيد قدرتها على جمع الأموال والتوسع التجاري رغم نجاحها في جمع مليارات الدولارات والتصرف كشركة تقنية تقليدية.

لكن مايكروسوفت — التي تُعد أكبر داعم مالي لـ OpenAI باستثمار يتجاوز 13.75 مليار دولار — لا تزال تفرض بعض العراقيل أمام هذا التحول الهيكلي، وتطالب بالحصول على حصة أكبر في الشركة الجديدة وحقوق موسعة للوصول الدائم إلى تقنياتها، خاصة أن الاتفاق الحالي ينتهي في عام 2030 أو عند إعلان OpenAI عن تحقيقها لـ AGI، أيّهما يأتي أولًا.

وقد أكدت مصادر أن مايكروسوفت تسعى للحصول على حصة ملكية تتراوح بين 30% و35% في الهيكل الجديد، ومن جانبها، ترغب OpenAI في التأكد من أن استخدام مايكروسوفت لتقنياتها، خصوصًا مع اقتراب مرحلة AGI، سيتم بطريقة “آمنة ومسؤولة”، وفقًا لمصدر من داخل الشركة.

تمثل هذه المفاوضات نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الشركتين، خاصة أن مايكروسوفت بنت العديد من خدماتها — مثل Copilot في Windows وOffice وGitHub — على تقنيات OpenAI، بالإضافة إلى خدمة Azure OpenAI التي تعتمد بشكل أساسي على نماذج الشركة الناشئة. ويُخشى أنه في حال إعلان OpenAI عن تحقيق AGI وإنهاء الشراكة التقنية، ستخسر مايكروسوفت ميزة تنافسية استراتيجية ضخمة.

وفي المقابل، سيكون تحول OpenAI إلى شركة ربحية بالكامل مفيدًا لمايكروسوفت من الناحية المالية، حيث أن الهيكل الحالي يحد من العائدات المحتملة للمستثمرين، بينما يتيح الهيكل الجديد إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة وحيازة مباشرة للأسهم.

وفيما تتصاعد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتتزايد المخاوف حول الضوابط الأخلاقية والتنظيمية لتقنيات AGI، تعكس هذه المفاوضات مدى تعقيد العلاقة بين الشركات الكبرى في مسار تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي.