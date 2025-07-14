تكنولوجيا: تسريب جديد على Steam يكشف عن إعادة تصميم شاملة للواجهة بتصميم بلاطات أنيق وأكثر عصرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تسريب جديد كشف عن تحديث شامل لصفحة متجر Steam، والذي يتضمن واجهة مستخدم مُحدّثة وتحسينات في وظائف المتجر الرقمي. شارك المسربان xPaw وLambdaGeneration عبر منتدى Steam subreddit صورًا تُظهر واجهة أكثر انسيابية وسهولة في الاستخدام.

تشير هذه التسريبات إلى وصول سريع لأقسام مختلفة داخل المتجر مثل الإصدارات الجديدة، والألعاب المجانية، وغيرها من الإصدارات، مما يُسهّل على المستخدمين اكتشاف الألعاب الجديدة والشائعة.

كما يُتيح التصميم الجديد وصولًا أسهل إلى قائمة الأمنيات الخاصة بالمستخدم، مع إبراز الألعاب التي تتوفر عليها عروض وخصومات، وهو جزء من استراتيجية Steam المستمرة لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل الصفقات.

إضافة إلى ذلك، يقدم التصميم الجديد روابط سريعة لبطاقات الهدايا ومتجر النقاط، مما يعزز تجربة التسوق والتفاعل مع المتجر. ويأتي هذا التحديث بعد انتهاء أكبر حدث سنوي لـ Steam، وهو Steam Summer Sale، الذي انتهى في 10 يوليو، حيث استمتع المستخدمون بتخفيضات كبيرة على أشهر الألعاب.

كما تستمر Steam في تقديم العديد من الألعاب المجانية، حيث يمكن للمستخدمين حاليًا الحصول على أربعة ألعاب مجانية منها Ultimate Zombie Defense التي تُقدم تجربة تعاونية لأربعة لاعبين حتى 15 يوليو، بالإضافة إلى ألعاب الناشر Slitherine مثل Battlestar Galactica: Deadlock وField of Glory 2: Medieval وFantasy General 2 حتى 17 يوليو.

تهدف Valve من خلال هذا التحديث إلى زيادة تفاعل المستخدمين واحتفاظهم بالمنصة، من خلال تقديم واجهة أكثر سهولة تساعدهم في متابعة العروض والعثور على الألعاب بدون تعقيد. تجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث كبير لواجهة Steam تم إطلاقه في يونيو 2023.

وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد رسمي لإطلاق هذا التحديث الجديد أو ما إذا كان سيشهد تحسينات إضافية قبل الإصدار النهائي.

أُطلق متجر Steam الإلكتروني لأول مرة في 12 سبتمبر 2003، وبلغ عدد المستخدمين النشطين فيه 132 مليون في 2023. وتشير بيانات SteamDB الأخيرة إلى أن المنصة حافظت على نحو 30 مليون مستخدم متزامن في مارس الماضي، بينما يضم المتجر حاليًا أكثر من 142 ألف لعبة.

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