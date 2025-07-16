شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح AirTag 2 سبتمبر المقبل بتقنيات تتبع متقدمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة Apple Club المتخصصة بأخبار آبل عن اقتراب إطلاق الجيل الثاني من جهاز التتبع الشهير AirTag 2، والمقرر طرحه رسميًا في سبتمبر 2025، وذلك تزامنًا مع إطلاق أجهزة آبل الأخرى مثل iPhone 17.

ويأتي AirTag 2 بتحديثات كبيرة على مستوى الأداء والتقنيات الأمنية، أبرزها:

• شريحة اتصال لاسلكي جديدة ومحسّنة

• دعم تقنية UWB (Ultra Wideband)

• نطاق تتبع دقيق يصل إلى 90 مترًا

• تحسينات كبيرة في الخصوصية وحماية ضد التتبع غير المرغوب فيه

• اتصال أسرع وأكثر استقرارًا مع أجهزة آبل الأخرى

• تصميم مشابه للجيل السابق ولكن بأداء فائق

وتهدف آبل من خلال هذه الترقية إلى تحسين دقة تحديد المواقع بشكل أكبر، خصوصًا في البيئات المزدحمة أو المغلقة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وحمايتهم من أي استخدامات خبيثة للأداة.

ويُعد جهاز AirTag من أكثر ملحقات آبل شهرة، حيث يُستخدم لتتبع الأغراض الشخصية مثل المفاتيح، الحقائب، المحافظ وحتى الحيوانات الأليفة، وذلك عبر تطبيق “Find My” المدمج في أجهزة iOS.

وفي ظل ازدياد المخاوف العالمية من إساءة استخدام أجهزة التتبع، تضع آبل تركيزًا واضحًا في الجيل الجديد على تفعيل خصائص مكافحة المطاردة (Anti-Stalking)، والتي تنبّه المستخدمين في حال تم تتبعهم دون علمهم.

يُذكر أن AirTag 2 سيُطرح بجانب منتجات أخرى منتظرة مثل iPhone 17 Air الذي يأتي بأربعة ألوان جذابة هي: الأزرق الفاتح، الأسود، الذهبي الفاتح، والفضي.