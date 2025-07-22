تكنولوجيا: Utrack تكشف عن نظارة AR بقدرات حرارية وصوتية ووضع المنظار الداخلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Utrack عن نظارة واقع معزز (AR) جديدة بلمسة فريدة، إذ تجمع بين تقنيات العرض المعزز والتصوير الحراري. تُعد هذه النظارة أشبه بكاميرا حرارية يمكنها التعرف على الأجسام التي تختلف درجة حرارتها عن البيئة المحيطة بسهولة نسبية.

ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في عمليات البحث عن المفقودين، أو اكتشاف المتسللين غير المصرح بهم، كما قد تُستخدم من قِبل الصيادين أو للكشف عن الجسور الحرارية في المباني.

وفقًا لما ذكره المصنع، تأتي النظارة بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء بدقة 384 × 288 بكسل، وقادر على اكتشاف فروق حرارية تصل إلى 25 ميلي كلفن، وهي دقة عالية للغاية. كما تدعم النظارة مدى رصد يصل إلى 1,640 ياردة، مع مجموعة من الميزات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

فضلًا عن ذلك، تستطيع نظارة Utrack عرض صورة معززة بحجم 80 بوصة، مع معدل تحديث سلس يبلغ 60 هرتز. وتُتيح استخدام النظارة حتى مع العدسات الطبية.

أما بطاريتها البالغة سعتها 3500 ميلي أمبير، فتُوفر عمر تشغيل يصل إلى 3 ساعات. ومن المزايا العملية وجود ذاكرة مؤقتة داخلية تسمح باستبدال البطارية أثناء الاستخدام دون الحاجة لإيقاف تشغيل الجهاز.

إضافة إلى قدراتها الحرارية، يمكن أيضًا استخدام النظارة بوضع السونار أو المنظار الداخلي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للصيد أو لأعمال الصيانة، مثل فحص الأنابيب. كما يمكن توظيفها ككاميرا مخصصة للتدوين المرئي.

ضمن حملة التمويل الجماعي، يمكن للمشاركين الحصول على نسخة من نظارة Utrack مقابل تعهد بقيمة 1,498 دولار أمريكي. أما ملحقا السونار والمنظار الداخلي فيُباعان بشكل منفصل. من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في شهر سبتمبر، مع الإشارة إلى أن المخاطر المالية المعتادة في حملات التمويل الجماعي تظل قائمة.

المصدر