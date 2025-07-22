تكنولوجيا: نظام Gemini من Google DeepMind يحصد الذهب في أولمبياد الرياضيات الدولي 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت الدورة الـ66 من أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO)، والتي أُقيمت في أستراليا، لحظة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي.

للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، تمكّن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Deep Think من شركة Google DeepMind من تحقيق أداء بمستوى ميدالية ذهبية، بعد أن حلّ خمسة من أصل ستة مسائل شديدة الصعوبة، جامعًا 35 نقطة من أصل 42، وهو ما يعادل الحد الأدنى للميدالية الذهبية حسب لجنة تقييم IMO.

ويُعد هذا الإنجاز قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حين لم يتمكن نظاما AlphaProof وAlphaGeometry 2 من DeepMind سوى من الوصول لمستوى الميدالية الفضية بحل أربعة مسائل والحصول على 28 نقطة فقط. وقد تطلبت تلك الأنظمة السابقة الترجمة بين اللغة الطبيعية ولغات الإثبات الرسمية، وكانت تستغرق عدة أيام للوصول إلى الحلول.

أما هذا العام، فقد عمل Gemini بكفاءة عالية من البداية للنهاية باستخدام اللغة الطبيعية فقط، حيث قدّم حلولًا رياضية كاملة ودقيقة مباشرة من نصوص المسائل الرسمية خلال المهلة المحددة التي تبلغ 4.5 ساعات، تمامًا كما يفعل المشاركون البشريون. وقد وصف المقيمون الرسميون للمسابقة، وهم نفسهم الذين يقيمون المتسابقين البشر، حلول Gemini بأنها “واضحة” و”دقيقة”.

ونسبت DeepMind هذا التقدم الملحوظ إلى تطويرها تقنيات تعزيز التعلم المتقدمة، وبناء قاعدة بيانات منظمة من الحلول الرياضية، إضافة إلى اعتماد أساليب جديدة للتفكير المتوازي، تتيح استكشاف مسارات متعددة للحل في الوقت ذاته.

ورغم أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى، بما في ذلك من OpenAI، قد حققت نتائج مماثلة، إلا أن تقييم Gemini كان الأول عالميًا الذي يُعتمد رسميًا من قبل منسقي الأولمبياد كمشاركة موثقة لنظام رياضي مستقل.

وتخطط DeepMind لإتاحة نموذج Deep Think بشكل محدود لمجموعة مختارة من الباحثين في مجال الرياضيات قبل إطلاقه بشكل أوسع، مع استمرارها في تطوير وكلاء التفكير القائمين على اللغة الطبيعية والمنطق الرسمي لأغراض البحث الرياضي.

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