شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 معلومات مبسطة عن التغييرات الأخيرة لواتساب على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد واتساب على ويندوز تطبيقًا أصليًا، بعد تحديث حديث طُرح على المستخدمين التجريبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أصدرت الشركة تطبيق UWP مُحسّنًا للغاية يدعم الإشعارات الأصلية على ويندوز في عام 2022، وفيما يلى نعرض 10 معلومات لا تعرفها عن التحديث الأخير:

1. واتساب لم يعد تطبيقًا أصليًا على ويندوز

أوقفت الشركة دعم تطبيق UWP الأصلي الذي أُطلق عام 2022، واستبدلته بإصدار جديد يعتمد على الويب.

2. النسخة الجديدة مجرد واجهة لواتساب ويب

واتساب على ويندوز أصبح الآن مجرد غلاف لتطبيق واتساب ويب، يعمل من خلال تقنية WebView2 الخاصة بمتصفح Microsoft Edge.

3. زيادة متوقعة في استهلاك موارد الجهاز

بما أن التطبيق يعمل من خلال متصفح مدمج، فقد يؤدي ذلك إلى استهلاك أعلى لموارد النظام مقارنةً بالإصدار السابق.

4. ماسنجر سبق واتساب في هذا التحول

شركة ميتا اتبعت نفس النهج العام الماضي مع تطبيق ماسنجر، حيث استبدلت نسخته الأصلية بنسخة تعتمد على الويب.

5. تسجيل خروج المستخدمين تلقائيًا بعد التحديث

المستخدمون الذين يُحدثون التطبيق إلى الإصدار التجريبي الجديد سيتم تسجيل خروجهم تلقائيًا من حساباتهم على أجهزة ويندوز.

6. واجهة مستخدم مطابقة تمامًا لواتساب ويب

بعد إعادة تسجيل الدخول، سيلاحظ المستخدمون أن واجهة التطبيق أصبحت مطابقة لتجربة واتساب ويب.

7. ميزات إضافية متاحة في النسخة الجديدة

الإصدار الجديد يتيح الوصول إلى ميزة القنوات، كما يتضمن تحديثات غير معلنة في قسم الحالة والمجتمعات.

8. التطبيق يحتاج إلى نسخة حديثة من Edge

ليعمل التطبيق بكفاءة، يجب أن يحتوي الجهاز على نسخة حديثة من متصفح Microsoft Edge.

9. غياب عناصر تصميم ويندوز المعتادة

النسخة الجديدة لا تحتوي على اللمسات التصميمية المعتادة لتطبيقات ويندوز الأصلية، وهو ما قد يلاحظه المستخدمون السابقون للتطبيق.

10. مصير نسخة macOS لا يزال غير واضح

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت نسخة واتساب على نظام macOS ستنتقل هي الأخرى إلى واجهة ويب مماثلة.