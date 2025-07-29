شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة فى الفضاء بين إيلون ماسك ومنافسى سبيس إكس لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إيلون ماسك وشركته سبيس إكس أكثر من 9000 قمر صناعي إلى المدار، مما يعني أنهم يسيطرون الآن على أكثر من 60% من جميع الأقمار الصناعية النشطة التي تدور حول الأرض، ومع خططها لإرسال عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الإضافية لمشروع ستارلينك العالمي للإنترنت، أصبحت سبيس إكس اللاعب الأكبر في مجال الأقمار الصناعية.

وتؤكد الشركة أن هذه الأقمار ستوفر إنترنت عريض النطاق عالي السرعة في كل مكان، من المدن الكبرى إلى القرى النائية، لكن على الرغم من هذا الحضور المذهل، راسلت سبيس إكس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) للشكوى من شركة منافسة، وهي AST SpaceMobile، وعمليات إطلاق أقمارها الصناعية.

وتتهم رسالة سبيس إكس شركة AST بالتقصير في منع الاصطدامات الفضائية، وبإهمالها معالجة العديد من المخاطر.

وتزعم الشركة أن خطط AST قد تزيد من احتمالية وقوع حوادث في المدار، بل قد تُسبب مخاطر في حال عودة أي قمر صناعي إلى الغلاف الجوي للأرض.

ووفقًا لسبيس إكس، فإن نماذج المخاطر التي وضعتها AST ليست صارمة بما يكفي، واستراتيجياتها للسيطرة على الأقمار الصناعية قاصرة، وهذا الاحتجاج، الصادر عن شركة تملك النصيب الأكبر من جميع الأقمار الصناعية، يثير سخرية الكثيرين. ينتقد النقاد تاريخ سبيس إكس في إطلاق أعداد هائلة من الأجهزة، بينما يحذرون الآخرين من مخاطر المدار المزدحم، إلى جانب المخاوف بشأن الاصطدامات، يشعر علماء الفلك بالقلق أيضًا إزاء كل هذا النشاط.

وقد تكون أقمار AST أكبر وأكثر سطوعًا، صُممت أقمارها الصناعية الضخمة "بلو بيرد" لنشر ألواح بحجم ملعب تنس، مما يجعلها مرئية للعين المجردة، مما يثير مخاوف مراقبي السماء.