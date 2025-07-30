شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطور معالج هواتف آيفون منذ أول هاتف حتى آخر طراز .. تضاعفت قدرته بمقدار 385 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع الآيفون بلا شك شوطًا طويلًا منذ إصداره، فقد طرأت العديد من التغيرات منذ انطلاق الآيفون في 29 يونيو 2007، ومع استبدال آبل اتصال الآيفون بشبكة AT&T البطيئة جدًا بتقنية EDGE مع سرعات الجيل الثالث المتطورة، سيشهد الجهاز متطور في عالم الهواتف المحمولة ومع مرور السنين، أصبحت معالجات تطبيقات سلسلة A من آبل أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وكانت سرعة اتصال EDGE بطيئة للغاية لدرجة أن مشاهدة فيديو YouTube بوضوح كانت ممكنة عند وجود اتصال Wi-Fi قريب منك، والأسوأ من ذلك، أنه عند استخدام متصفح Safari، لم يكن بإمكانك إجراء أو استقبال مكالمة في الوقت نفسه.

ومنذ إصدار هاتف iPhone الأصلي، حسّنت آبل سعة البطارية بشكل كبير من 1400 مللي أمبير/ساعة إلى 4685 مللي أمبير/ساعة (مع iPhone 16 Pro Max)، كما زُوّد iPhone الأصلي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 128 ميجابايت، مقارنةً بـ 8 جيجابايت في جميع طرازات iPhone 16 (لأغراض Apple Intelligence).

وكانت الكاميرا الخلفية في آيفون الأصلي بدقة 2 ميجابكسل، مقارنةً بكاميرا iPhone 16 Pro Max ذات الزاوية الواسعة بدقة 48 ميجابكسل (إلى جانب الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا Telephoto بدقة 12 ميجابكسل).



و بالنسبة لهاتف iPhone 3GS الذي صدر عام 2009، استخدمت Apple معالج Core ARM Cortex-A8 (APL0298C05)، ثم انتقلت آبل إلى بنية 64 بت لأول مرة مع شريحة A7 المستخدمة لتشغيل iPhone 5S عام 2013

صُنعت الشريحة بواسطة إحدى الشركات الصينية الشهيرة



في العام التالي، انتقلت آبل إلى TSMC لشريحة A8 المستخدمة في iPhone 6 وiPhone 6 Plus، صُممت هذه الشريحة على أساس عقدة معالجة 20 نانومتر من TSMC، وقد كشف أحد اختبارات الأداء أن نسخة TSMC من معالج A9 وفّرت لمستخدمي iPhone 6s وiPhone 6s Plus ما يصل إلى ساعتين إضافيتين من عمر البطارية.

ومن هاتف iPhone الأصلي إلى سلسلة iPhone 16، شهدت معالجات iPhone زيادة في الأداء بمقدار 384.9 ضعفًا.

وفقًا لمدونة التقنية اليابانية PC Watch، باستخدام Geekbench لمراقبة أداء معالجات iPhone، بدءًا من طراز OG عام 2007، لوحظ تحسن سنوي بنسبة 40٪، بشكل عام، من طراز iPhone OG إلى سلسلة آيفون 16، فقد زاد أداء معالج iPhone بمقدار 384.9 ضعفًا.

مع التحسينات التي شهدناها مع معالجات التطبيقات A19/A19 Pro، قد يصل التحسن من طراز iPhone OG إلى أحدث سلسلة iPhone إلى 500ضعف أو أكثر.