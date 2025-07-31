شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا بقرية نوى فى شبين القناطر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم مرشحيه في القائمة الوطنية والفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بقرية نوى بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث شهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء القرية والمركز وصل لحوالي 10 آلاف مشارك، وذلك برعاية النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى الكمار.

وشهد المؤتمر حضورا سياسيا بارزا، بحضور النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والدكتور محمد سليم الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، كما حضر المستشار مسعد عبد المقصود، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، والنائب مصطفى النفيلي، أمين التنظيم بالقليوبية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

ويخوض الحزب انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية بثلاثة مرشحين على النظام الفردي، هم: النائب سيد حجازي "رمز القلم – رقم 1"، وهشام الحسيني "رمز الكتاب – رقم 2"، وعماد بركات "رمز سنبلة القمح – رقم 3"، إلى جانب دعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر: النائب محمد حلاوة والنائب صلاح سعودي.

وخلال كلمته، أكد النائب عاطف ناصر، أن حزب مستقبل وطن يقف دائمًا في صف المواطن المصري، ويسعى لتحقيق وتلبية مطالبه والعمل على حل مشاكله بتقديم الدراسات اللازمة لتلك المشاكل والعمل على طرحها، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات كبيرة، إلا أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشد "ناصر"، المواطنين بضرورة المشاركة القوية في الانتخابات، مؤكدًا أن الشعب المصري واعٍ، وأن مرشحي الحزب يمثلون القامات السياسية في المحافظة، سواء على النظام الفردي أو ضمن القائمة الوطنية، والمطلوب هو التواجد بقوة يومي 4 و5 أغسطس أمام لجان الاقتراع.

وأكد النائب محمد سليم، أن الحضور اللافت يثبت أن شبين القناطر مدينة السياسة والرموز الوطنية، مؤكدًا أن الحشد الجماهيري يعكس وعي الشعب القليوبي واستعداده للمشاركة في أي استحقاق وطني.

وثمن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، الحضور المشرف لأهالي شبين القناطر، وتحديد قرية نوي، مؤكدا أن شعب القليوبية لا يحتاج إلى توصية، فهو شعب صاحب وعي سياسي راسخ، ونتوقع أن يظهر بصورة مشرفة خلال الانتخابات.

وفي كلمته أكد النائب مدحت الكمار، أن حزب مستقبل وطن يضع المواطن في قلب اهتماماته، وأن شعب القليوبية هو الأكثر مشاركة على مستوى الجمهورية، ونؤكد للعالم أننا نشارك رغم كل التحديات، ونمتلك وعيًا وطنيًا كبيرًا، مشيرا إلى أن صوت المواطن هو الذي يحدد مسار الدولة عبر التاريخ، داعيًا الجماهير إلى التوجه للجان يومي 4 و5 أغسطس.



التجهيز للمؤتمر



الحضور بالمؤتمر



الحضور



المشاركون بالمؤتمر من أبناء شبين القناطر



المشاركون بالمؤتمر



المشاركون من أبناء شبين القناطر



جانب من الحضور



خلال التنظيم



خلال الفعاليات بالمؤتمر



فعاليات المؤتمر



كلمة النائب عاطف ناصر