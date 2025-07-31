شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر الوضع الليلى فى واجهة الكاميرا فى تطبيق أندرويد التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

يُطور واتساب ميزة جديدة لتطبيقها على نظام أندرويد تهدف إلى تحسين التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، ووفقًا لتقرير مُتتبع الميزات يتوفر خيار الوضع الليلي المُخصص في واجهة الكاميرا في الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة الفورية، ويُقال إن هذا الخيار يُحسّن وضوح الصورة وسطوعها عند التصوير في بيئات الإضاءة المنخفضة، دون إضافة أي تراكبات أو أنماط عليها.

الوضع الليلى فى واتساب للاندرويد

وفقًا لمتتبع ميزات واتساب WABetaInfo ، تم اكتشاف خيار الوضع الليلي في نسخة واتساب التجريبية لنظام أندرويد 2.25.22.2، والتى صُنفت كتحديث متوافق ، قد يعمل تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta Platforms على تطويره لإصداره في إصدار مستقبلي من التطبيق.

وبناءً على لقطة الشاشة التي نشرها مُتتبّع الميزات، أُضيفت أيقونة قمر بجوار أيقونة الفلاش في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة الكاميرا ، يُفعّل الوضع الليلي بالضغط عليها ، مع ذلك لا يُفعّل الوضع تلقائيًا حسب ظروف الإضاءة المحيطة، بل يتطلب تفعيله يدويًا.

ويُقال إن هذه الميزة قيد التطوير تُطبّق تحسينات برمجية لضبط تعريض الصورة وتقليل الضوضاء عند التقاطها في بيئات منخفضة الإضاءة ، ووفقًا لموقع WABetaInfo، تُمكّن هذه الميزة الكاميرا من التقاط تفاصيل أكثر في الظلال دون الحاجة إلى مصدر إضاءة خارجي مُخصّص ، ويُقال إن هذه الميزة مفيدة عند التقاط صور داخلية أو في الليل عندما تكون الإضاءة الطبيعية غير كافية.

ومع ذلك، قد لا يُحدث هذا تحسنًا يُذكر في جودة الصورة إلا في ظروف الإضاءة المنخفضة جدًا ، ولن يُنتج صورةً فائقة السطوع والتفاصيل، ولا يُقال إنه بديلٌ عن التصوير الاحترافي.

وأفاد موقع WABetaInfo أن خيار الوضع الليلي في واجهة الكاميرا متاحٌ لمجموعة مختارة من مُختبري النسخة التجريبية المُسجلين عبر برنامج Google Play Beta ، وقد تُطرح هذه الميزة للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة مع إصدارٍ مُستقبلى من التطبيق.