شكرا لقرائتكم خبر عن السبت آخر فرصة.. تنسيق المرحلة الأولى مستمر عبر الموقع لليوم الثالث - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مكتب التنسيق إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لليوم الثالث على التوالى، ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، إذ تمت إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ويستمر إتاحة تسجيل الرغبات حتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81% بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى فى تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.