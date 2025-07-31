شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 6 أغسطس.. مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في محافظة الجيزة خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .

الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.