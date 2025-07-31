شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 6 أغسطس.. مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالخميس، 31 يوليو 2025 02:00 ص
تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في محافظة الجيزة خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:
- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.
- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، على النحو التالي:
أولًا: المرحلة الابتدائية
الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .
الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.
الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.
ثانيًا: المرحلة الإعدادية
الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.
ثالثًا: المرحلة الثانوية
الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
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