تكنولوجيا: مبيعات Xbox Series X و Series S أقل من 30 مليون جهاز فقط وفقًا لتسريب داخلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك عدد من المسربين في الفترة الأخيرة تقديرات متباينة حول إجمالي مبيعات أجهزة Xbox Series X و Series S منذ إطلاقها. فقد كشف المحلل Welfare أن مايكروسوفت باعت نحو 37 مليون جهاز ألعاب حول العالم.

ومع تباطؤ وتيرة المبيعات، بدأ بعض اللاعبين يشككون في صحة هذا الرقم. الأبرز كان تصريح المسرّب المعروف KeplerL2، الذي اعتبر أن الرقم الأقرب للواقع يقل عن 30 مليون جهاز.

استند KeplerL2 في طرحه إلى التقرير المالي لشركة AMD عن الربع الرابع من 2024، والذي أشار إلى أن مبيعات أجهزة الجيل الحالي تجاوزت 100 مليون وحدة.

وبما أن AMD تتابع عدد الشرائح التي تبيعها للاستخدام في أجهزة PS5 و Xbox Series X|S وحتى Steam Deck، فقد استند المسرّب إلى هذه البيانات. وكانت سوني قد أكدت مطلع 2025 أنها باعت أكثر من 75 مليون جهاز PS5 حتى نهاية 2024.

وبطرح هذا الرقم من إجمالي المبيعات، ومع تقدير 4 ملايين جهاز Steam Deck، يتبقى نحو 21 مليون جهاز من نصيب Xbox.

جاءت حالة الارتباك نتيجة تضارب الأرقام الصادرة عن الشركات المصنّعة وناشري الألعاب. ففي فبراير 2025، ذكرت شركة Take-Two Interactive أن إجمالي مبيعات أجهزة الجيل الحالي بلغ 94 مليون وحدة مع نهاية نوفمبر 2024.

وقد شكّل الـPS5 منها نحو 65.6 مليون حتى سبتمبر، ما يعني أنه مع المبيعات الإضافية حتى نهاية نوفمبر، قد تكون مايكروسوفت باعت ما يقارب 27 مليون جهاز Xbox Series X|S.

خلص KeplerL2 إلى أن أكثر التقديرات تفاؤلًا لا تزال أقل من رقم Welfare البالغ 37 مليونًا. ومع ذلك، قد تكون الحقيقة أقرب إلى منتصف المسافة بين الرقمين.

في المقابل، نشر موقع VGChartz تقديراته بناءً على بيانات من متاجر متعددة، حيث قدّر المبيعات الأخيرة لأجهزة Xbox Series X|S بأكثر من 32 مليون وحدة.

ويحظى KeplerL2 بمتابعة واسعة بسبب تسريباته عن أجهزة ما زالت قيد التطوير، ومنها مواصفات PS6. لكن بعض النقاد يرون أن تحليلات المبيعات ليست ضمن مجال خبرته الأساسية.

ورغم ذلك، يبدو أن تفوق بلايستيشن على أجهزة إكس بوكس المتعثرة سيتسع أكثر في الأشهر المقبلة.

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