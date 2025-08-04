تكنولوجيا: سامسونج جالاكسي A17 5G يتوقع إطلاقه كهاتف أندرويد متوسط الفئة بسعر أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت صفحة مبيعات تركها تاجر التجزئة الإيطالي Epto أن سلسلة سامسونج Galaxy A17 5G ستصل قريبًا إلى السوق الأوروبية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد لا يكون بنفس سعر الطراز السابق A16 5G، حيث بلغ سعر الأخير الأساسي في أوروبا 229 يورو، بينما قد يبدأ سعر A17 5G من 299.90 يورو، وهو عرض خاص مقارنةً بسعره الرسمي المقدر بـ319.90 يورو.

ويأتي الجهاز بسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، مقارنة بسعة 128 جيجابايت في A16 5G. كما يتوفر نسخة 4G فقط بسعر 289.90 يورو بنفس المواصفات.

ويُعتقد أن A17 5G سيحمل تصميمًا محدثًا وأكثر متانة، مع شاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus عالي الجودة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري (OIS).

مع ذلك، سيحتفظ الهاتف بشاشة بنوتش قطرة الماء القديمة، ويعتمد على معالج Exynos 1330 القديم، كما يحافظ على تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير كما في الجيل السابق.

لذا، قد لا يشعر مستخدمو A16 5G الحاليون بضغط كبير للتحديث عند صدور الجيل الجديد.

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