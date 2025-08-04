تكنولوجيا: تسريب يكشف مميزات رئيسية في OnePlus 15R تشمل شاشة 165 هرتز ومعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق هاتف OnePlus 13R عالميًا في شهر يناير كخيار أكثر اقتصادي مقارنةً بالنسخة الرائدة OnePlus 13.

ومن المتوقع أن يحمل خليفته اسم OnePlus 15R، وذلك لأن الرقم 14 يحمل دلالات سلبية في الثقافة الصينية. حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول الجهاز القادم، لكن تسريب جديد كشف عن أبرز مواصفاته.

فقد أفاد المسرب @Gadgetsdata عبر منصة X أن OnePlus 15R سيأتي بشاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K، مع ترقية كبيرة في معدل التحديث إلى 165 هرتز بدلاً من 120 هرتز في الإصدار السابق.

كما سيعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite الرائد، المستخدم في هواتف مثل OnePlus 13 و Xiaomi 15 و iQoo 13.

من المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرات خلفية ثلاثي يشمل كاميرا رئيسية وعدسة فائقة العرض وعدسة تليفوتوغرافية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة. وقد يأتي الهاتف بمستشعر بصمة فوق صوتي وإطار معدني.

تتوقع التسريبات أن يتم إطلاق OnePlus 15 و 15R في الأسواق العالمية في أوائل عام 2026. للرجوع، يتميز OnePlus 13R بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

كما يمتلك الهاتف بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 80 واط، ويُطرح في الولايات المتحدة بذاكرة 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 599 دولارًا.

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