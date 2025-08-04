تكنولوجيا: استطلاع Steam يكشف تجاوز معالجات AMD حاجز 40% وتراجع حصة إنتل تحت 60%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد إصدار يوليو 2025 من استطلاع الأجهزة والبرامج على منصة Steam لحظة رمزية لمبيعات المعالجات، حيث تجاوزت أنظمة الحواسب المزودة بمعالجات AMD نسبة 40% من جميع الأجهزة المشاركة، لأول مرة في التاريخ.

بالمقابل، تراجعت حصة معالجات Intel إلى أقل من 60%، بعدما كانت تسيطر على حوالي 77% قبل خمس سنوات. ويعزى تقدم AMD بشكل رئيسي إلى شعبية معالجاتها المزودة بتقنية 3D V-Cache مثل Ryzen 7 9800X3D، التي تجمع بين أداء قوي للألعاب وتسعير تنافسي، مما قلّص من حصة Intel في السوق.

وفي جانب بطاقات الرسوميات، تتصدر بطاقات Nvidia الجديدة من فئة Blackwell المتوسطة مثل RTX 5070، التي وصلت إلى حصة 1.32% بعد زيادة 0.33 نقطة مئوية خلال شهر واحد، تليها بطاقة RTX 5060 بحصة 0.60%.

وبشكل عام، تستحوذ بطاقات Nvidia على 73.94% من بطاقات الرسوميات المنفصلة في الاستطلاع. بينما لا تزال سلسلة Radeon 9000 الجديدة من AMD المبنية على معمارية RDNA 4 غائبة عن التقرير، حيث لم تصل أي من بطاقتي RX 9070 أو RX 9060 إلى عتبة التقرير، ربما بسبب نقص في التوريد أو ضعف الإقبال الأولي.

أما بالنسبة لذاكرة النظام، فلا يزال حجم 16 جيجابايت هو الأكثر شيوعًا بنسبة تقارب 42%، لكن أجهزة 32 جيجابايت ارتفعت لتصل إلى 35.15% بعد زيادة شهرية قدرها 0.78%.

وعلى صعيد الذاكرة المخصصة للرسوميات (VRAM)، ما زالت بطاقات 8 جيجابايت هي الأكثر انتشارًا بنسبة 33.66%، إلا أن البطاقات المزودة بذاكرة 12 جيجابايت حققت نموًا سريعًا، حيث وصلت إلى 19.22%، مسجلة أسرع زيادة في الشهر الماضي.

فيما يخص أنظمة التشغيل، يستمر توجه المستخدمين نحو أحدث إصدارات مايكروسوفت، حيث يعمل نظام ويندوز 11 (64 بت) على 59.9% من الأجهزة المشاركة، بزيادة طفيفة قدرها 0.06% في يوليو، بينما انخفضت نسبة ويندوز 10 إلى 35.19% مع اقتراب نهاية دعم النظام في أكتوبر 2025.

كما ارتفعت نسبة استخدام نظام لينكس إلى 2.89%، وهو أعلى مستوى مستمر له منذ سنوات.

بشكل عام، تشير بيانات يوليو إلى أن قاعدة مستخدمي Steam تتجه نحو تبني أجهزة أحدث وأقوى وبرامج حديثة بوتيرة ثابتة، رغم أنها ليست سريعة بشكل كبير.

المصدر