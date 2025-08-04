تكنولوجيا: Huawei MatePad Pro 2026 يستعد لتجاوز iPad Pro M5 بدعم تطبيقات الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل جهاز iPad Pro 13 M4 بيع نفسه بسعر يتجاوز 1000 دولار على أمازون حتى وقت كتابة هذه السطور، ورغم ذلك ما زال يفتقر إلى التحول إلى جهاز macOS متكامل حتى في أحدث إصدار تجريبي عام. في المقابل، قد لا يواجه منافسه من هواوي المشكلة نفسها قريبًا.

بحسب المسرّب المعروف Fixed Focus Digital، أصبحت الشركة أكثر جدية بشأن الطبيعة متعددة المنصات لنظام HarmonyOS، حيث تخطط لدمج أجهزة MateBook مع سلسلة MatePad بشكل كامل مع مرور الوقت، بحيث يتمكّن المستخدمون في المستقبل من تشغيل تطبيقات الحواسب على أجهزتهم اللوحية.

ومع ذلك، قد لا تُفعَّل هذه التغييرات قبل أن يصبح الإصدار التجريبي الأخير من HarmonyOS 6 (المعروف بـ API20) أكثر استقرارًا.

تتضمن السلسلة الحالية نسختين بحجم 13.2 بوصة و12.2 بوصة من فئة Pro، لكن التوقعات تشير إلى قدوم خليفة أكبر بحجم 14.2 بوصة، مع الاحتفاظ بشاشة OLED عالية الجودة. ومع ذلك، قد يظل معالج Kirin من السلسلة 9 أدنى من منصة M5 الخاصة بآبل من حيث الأداء.

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